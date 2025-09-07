西武の高卒ドラフト５位右腕・篠原響投手（１８＝福井工大福井）が７日のロッテ戦（ベルーナ）で４回２／３を投げ、７安打４失点のホロ苦デビューを果たした。立ち上がり、１番の高部に２球目の外角１５２キロ直球を左前打とされてスタートした緊張のプロデビュー登板。チェンジアップの制球が定まらず、寺地に四球を与え二死一、二塁のピンチを背負うと５番・藤岡にストレートを右前に運ばれ、二走・高部が俊足を飛ばして一気