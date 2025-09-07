妊娠中は日常生活を送ることにも支障をきたすくらい、体調が安定せず、大変な時期です。とはいえつわりのときは毎日体調不良のため、無理をしないとやっていけないのも現実。特に2人目以降を妊娠していると、上の子のお世話もあるため、どうしても無理しがちですよね。今回は、2人目を妊娠中に限界に達したママが夫の言葉で救われた話をご紹介いたします。「大事な家族なんだから」「2人目を妊娠しているとき、つわりがひどい中、