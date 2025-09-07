阪神の２年ぶりリーグ優勝がかかった７日、大阪・ミナミの道頓堀にかかる戎橋付近は厳戒態勢が敷かれた。橋には警官を約３０人配置。２年前に、阪神の３８年ぶり日本一を受け、多くの飛び込みが見られたために、防止する狙いがあると見られる。御堂筋の沿道の車上からは「阪神タイガースの優勝に備えて警備をしております。警察官の指示に従ってください」と拡声器で再三の呼びかけが実施された。