「ルヴァン杯・準々決勝、神戸１−０横浜ＦＣ」（７日、ノエビアスタジアム神戸）３日の第１戦で０−２の敗戦を喫し、逆転での準決勝進出を狙った神戸だったが、２点差を覆せずに準々決勝で敗退となった。クラブ史上初の国内３冠は来季以降へお預けとなった。前半２６分にＤＦマテウストゥーレルが横浜ＦＣのＭＦ小倉へ滑り込みながら接触し、一発退場の処分。数的不利を強いられる中、後半３９分には途中出場のＭＦ飯野のク