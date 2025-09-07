[9.6 親善試合 日本 0-0 メキシコ オークランド]アメリカ遠征が始まった当初は別メニュー調整の続いていた日本代表MF三笘薫(ブライトン)が左ウイングバックの位置で先発出場。チーム全体で高い位置からのプレスがハマった前半は次々とチャンスを作ったものの、最終的にはスコアレスドローに終わり、悔しそうな表情を浮かべた。しかし、日本はシュートが決まらない。相手に押し込まれる場面もあり、最終結果は0-0のスコアレスド