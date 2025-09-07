サッカー解説者の林陵平氏が7日にX(Ryohei_h11)を更新し、メキシコ代表のレジェンドGKであるホルヘ・カンポス氏との2ショット写真を掲載した。林氏は『NHK』で日本対メキシコの解説を現地から担当した。隣の中継ブースにはカンポス氏がおり、ハーフタイムには日本の放送席に向かってダブルピース姿で陽気に反応する場面も。林氏は「嬉しいですね。写真を撮りたいです」とコメントしていた。そうした試合後、林氏はカンポス氏