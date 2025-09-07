毎週日曜に放送されているNHK大河ドラマ『べらぼう～蔦重栄華乃夢噺～』に出演している渡辺謙がクランクアップを迎えた。 参考：『べらぼう』登場の黄表紙アニメ第2弾『文武二道万石通』『心学早染草』など9月放送 本作は、“江戸のメディア王”として時代の寵児になった快男児・蔦屋重三郎（横浜流星）を主人公とした笑いと涙と謎に満ちた“痛快”エンターテインメントドラマ。舞台は、文化隆盛の江戸