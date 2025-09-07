◇セ・リーグ阪神２―０広島（2025年9月7日甲子園）2年ぶりのリーグ優勝を史上最速で達成した阪神を祝して、甲子園のスタンドではウェーブが起こった。胴上げが終わり、藤川監督の優勝監督インタビューを待つ間、自然発生的にファンが大きな波をつくった。この日の観衆は今季最多の4万2649人。甲子園のウェーブは、高校野球の夏の甲子園決勝戦で沖縄尚学が初優勝を決め、閉会式の後、自然発生して話題となった。