リーグ優勝を決め、抱き合う阪神の岩崎（右）と坂本のバッテリー＝甲子園阪神は6投手の無失点リレーで4連勝し、優勝を決めた。才木の危険球退場の後を受け、五回無死一塁から打者3人を無安打に封じた湯浅が4勝目を挙げた。二回に高寺の左犠飛で先制し、六回に近本の中犠飛で加点。広島は4連敗。