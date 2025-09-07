元NMB48山本彩（32）が7日、X（旧ツイッター）を更新し、阪神の2年ぶりのセ・リーグ優勝を祝福した。「とらほーー！！！！リーグ優勝や#阪神タイガース」と、涙マーク2つ、虎マーク1つ、炎マーク3つを並べて歓喜。リーグ優勝決定6秒後に投稿の、早業だった。