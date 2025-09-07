阪神競馬場で７日、アリストテレスが誘導馬としてデビューした。同馬は、コントレイルの無敗の３冠がかかった２０年菊花賞でマッチレースを繰り広げ首差２着に惜敗したことでも知られる。アリストテレスは昨年６月に引退し、阪神競馬場で誘導馬としてトレーニングを積んでいた。現役生活の終盤は惨敗が続き重賞タイトルは２１年アメリカジョッキーＣＣの１勝に終わったが、ファンの多かった馬だ。阪神競馬場のＸでも「阪神競馬