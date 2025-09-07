◆バレーボール女子世界選手権（７日、タイ・バンコク）３位決定戦が行われ、世界ランク５位の日本は、同２位のブラジルに２―３で敗れた。７月のネーションズリーグ（ＮＬ）準決勝でフルセット負けした因縁の相手に、またしてもはね返され、２０１０年大会の銅以来、１５年ぶりのメダルには、あと一歩届かなかった。先に２セットを取られたが、追いついて迎えた最終セット。日本は２度のマッチポイントをしのがれ、１６―１