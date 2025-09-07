阪神が球団創立90周年のシーズンにリーグ優勝を決めたことを受け、85年の日本一のMVP、ランディ・バース氏（71）が米国オクラホマから祝福のメッセージを送った。今季も甲子園で戦いを見たバース氏は「今年のチームは、我々がいた85年とは全く違う強いチームを作り上げたと思う。阪神ファンは長い間“勝てない阪神”に慣れていたかもしれないが（笑い）、常に阪神を応援してきてくれた素晴らしいファンは、ついに“常勝阪神”