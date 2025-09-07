プロ野球セ・リーグで2年ぶり7度目の優勝を決め、胴上げされる阪神・藤川球児監督。1990年の巨人の9月8日を抜き、両リーグで史上最速の優勝決定となった＝7日、甲子園球場プロ野球阪神が7日、兵庫県西宮市の甲子園球場での広島戦に2―0で勝ち、2年ぶり7度目のセ・リーグ優勝を果たした。1リーグ時代を含め11度目の制覇で、12月に球団創設90年となる節目のシーズンを飾った。1990年の巨人の9月8日を抜き、両リーグで最も早い優勝