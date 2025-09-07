【国際親善試合】メキシコ代表 0−0 日本代表（日本時間9月7日／オークランド・コロシアム）【映像】鈴木彩艶の「超反応セーブ」日本代表のGK鈴木彩艶が近距離からのヘディングシュートを横っ飛びで弾き出した。チームを救う神セーブにファンが歓喜している。アメリカ遠征中の日本代表は日本時間9月7日、メキシコ代表と対戦。スコアレスで迎えた68分、この日最大のピンチを迎える。FWイルビング・ロサーノが蹴り込んだFKの高