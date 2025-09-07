賀集利樹（46）が7日、X（旧ツイッター）を更新。阪神の2年ぶりのセ・リーグ優勝を祝福した。「阪神タイガース最速優勝おめでとう」と祝福しつつ「道頓堀には飛び込むなよ。」と、阪神ファンに道頓堀川に飛び込まないよう、すかさず注意喚起した。