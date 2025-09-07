気象庁は、８日の明け方にかけて石川県で線状降水帯が発生し、大雨災害の危険が急激に高まる可能性があると発表しています。８日午後6時までの24時間で予想される雨の量は、加賀・能登ともに多い所で120ミリの予想です。また、１時間に予想される雨の量は、加賀・能登ともに多い所で50ミリとなっています。線状降水帯が発生した場合は局地的にさらに雨の量が増えるおそれがあります。低い土地の浸水や土砂災害、河川の増水・氾濫に