Jリーグは９月７日、ルヴァンカップ準々決勝・第２戦の４試合を各地で開催。ノエビアスタジアム神戸では、ヴィッセル神戸と横浜FCが対戦した。第１戦は横浜FCが２−０で勝利。劣勢の神戸は26分に数的不利に。マテウス・トゥーレルが激しいスライディングタックルで一発レッド。10人での戦いを余儀なくされる。それでも神戸はポゼッションで上回り、試合を優位に進めるが、横浜FCの堅い守りを崩し切れず。試合は０−０で折り