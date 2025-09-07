「なぜかお金が貯まらない、一生貧乏かも？」そんな悩みを抱えている人は少なくありません。もしかしたら収入面が少ないという理由があるかもしれませんが、実はそれだけが原因ではない場合も多いのです。日常の“時間の使い方”が、そのままお金の使い方に結びついていることは意外と多くあります。 今回は、お金がなかなか貯まらない人に見られる「時間の浪費パターン5つ」と、それを改善するヒントをご紹介します。目的もなくシ