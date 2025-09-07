「心に残りました」【写真】学生時代の佳子さま、割れた腹筋が見える衣装でダンスを踊ることも秋篠宮妃紀子さまと次女、佳子さまは、8月10日、広島県を私的に訪問し、「原爆の子の像」のモデルとなった佐々木禎子さんの生涯を描いたミュージカルを広島市内で鑑賞した。ミュージカル『PEACE ON YOUR WINGS』二人が見たのはアメリカ・ハワイ州の子どもたちによるミュージカル『PEACE ON YOUR WINGS』で、1945年8月6日の広島への