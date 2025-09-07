9月に入ると、大学受験はいよいよ本格的な追い上げの時期を迎えます。とりわけ「医学部受験」は、大学受験の最高峰の1つです。合格倍率の高さ、必要な学習量、要求される学力・精神力など、いずれをとっても大変なものです。医師は「命を救う」重要な職業であることはもちろん、職業別の給与ランキングでも、常に上位に位置していますので、医学部合格は狭き門なのは当然とも言えます。2026年度入試では医学部の定員削減が予定され