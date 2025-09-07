俳優の石坂浩二（84）が7日、2年ぶり7度目のリーグ優勝を決めたプロ野球・阪神タイガースに喜びのコメントを寄せた。2リーグ制後史上最速となる優勝に「こんなに強いタイガースを見られて、今年1年本当に幸せでした」と感激。「ぜひ日本一になってください」と次なる歓喜に向けエールを送った。石坂は東京生まれながら幼少期からの阪神ファン。2020年に製作された球団のドキュメンタリー映画「阪神タイガースTHEMOVIE