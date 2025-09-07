「阪神２−０広島」（７日、甲子園球場）阪神が２年ぶり７度目のリーグ優勝を果たした。五回途中、石原への危険球で退場した才木は広島ベンチに頭を下げ、マウンドにできた輪に加わった。四回まで無失点だったが、先頭石原への死球でまさかの降板となっていた。才木は「何もなく喜ぶのはできないし、違うと思うので。ちょっと向こうへ一礼だけ、一礼だけさせていただいて。石原さんが手をあげてくれたんで、ちょっと気持ち