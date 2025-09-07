元部員による違法薬物事件で廃部となった日大アメリカンフットボール部の後継組織「有志の会」が7日、東京・駒沢第二球技場で行われた2部リーグの公式戦に出場した。3年ぶりの復帰戦は、専大に37―3で快勝した。ヘルメットやユニフォームから「フェニックス」の文字が消え、新たなチームで再出発。須永恭通監督代行は「0から、全く新しい文化を創っていく。良い伝統は引き継いで、新たにフェニックス以上のチームを創っていき