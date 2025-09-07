楽天４―２ソフトバンク（パ・リーグ＝７日）――楽天が一発攻勢で連敗を４で止めた。ボイトの２打席連続ソロなどで得点を重ね、継投で逃げ切った。ソフトバンクは先発の松本晴が粘れず、連勝は５でストップ。◇オリックス３―２日本ハム（パ・リーグ＝７日）――オリックスが同一カード３連勝。六回に紅林の適時打で追いつくと、七回に代打・西野が勝ち越し打を放ち、継投でかわした。日本ハムは２戦連続で救援陣が粘れず。◇