広島―湘南前半、ゴールを決めタッチを交わす広島・加藤（51）＝EピースJリーグ・YBCルヴァン・カップ準々決勝第2戦（7日・エディオンピースウイング広島ほか＝4試合）広島、柏、横浜FC、川崎がベスト4入りした。3大会ぶりの制覇を目指す広島は4―1で湘南を下し、2戦合計6―4と逆転して準決勝に進んだ。横浜FCは0―1で神戸に敗れたが、合計2―1で初の4強入り。柏は1―0で横浜Mを退けて合計5―1で勝ち上がった。川崎は延長の