「阪神２−０広島」（７日、甲子園球場）阪神・岩崎が２点リードの九回に登板。胴上げ投手となった。登板前、藤川球児監督の登場曲、ＬＩＮＤＢＥＲＧ「ｅｖｅｒｙｌｉｔｔｌｅｔｈｉｎｇｅｖｅｒｙｐｒｅｃｉｏｕｓｔｈｉｎｇ」が球場に流れ、ファンも大合唱。就任１年目の指揮官に送る演出となった。守護神はきっちり三人で仕留め、２年ぶりに歓喜の瞬間が訪れた。