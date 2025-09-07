■プロ野球阪神2ー0広島（7日甲子園）阪神が優勝マジック1で迎えた広島戦で完封勝利、2年ぶり7度目のリーグ優勝を2リーグ制後、90年9月8日・巨人を1日上回る史上最速で達成した。藤川球児監督（45）は球団創設90周年目のシーズンで球団初の就任1年目でリーグ制覇を果たした。試合は2回に大山と木浪の連打から高寺の犠飛で1点を先制。先発・才木が5回、先頭・石原へ頭部死球で危険球退場も緊急登板の湯浅が後続を断つ。7回に