立憲民主党の野田代表は石破総理の辞任表明を受け、「続投の意思は強かったと思うが、万策が尽きたのだろう」と述べました。立憲民主党野田佳彦代表「続投の意思はかなり強かったと思いますけれども、万策尽きたのだろうと」野田代表は、石破総理について「やりたいことはいろいろあったのでしょうけれど、党内基盤が弱い分、思い切って出来なかった。持ち味を発揮出来なかったのは残念に思う」と述べたうえで、「自民の党内抗争