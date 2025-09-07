巨人・阿部慎之助監督（４６）が７日、２年ぶり７度目のセ・リーグ優勝を果たした阪神について口を開いた。今季の対戦成績は７勝１７敗の?惨敗?。阿部監督はディフェンディング王者として昨季に続く連覇を目指したが、１７ゲーム差をつけられて独走を許した。「とにかく投打のバランスも素晴らしい。クリーンアップの３人もそうだし、レギュラーがしっかり固定されているっていうのが一番、阪神の強みかなとは思います。ピッチ