7日に放送された『ニッポン放送ショウアップナイタースペシャル 阪神−広島』で解説を務めた江本孟紀氏が、2年ぶり7回目にリーグ優勝した阪神について言及した。江本氏は「非常に落ち着いた基本に忠実な野球をしてきたというのはね、派手ではない勝ち方をした。きっちりやったら勝てるということですよ。我が高知商業の後輩としては、大きな名誉。素晴らしい結果を生んでくれましたね」と評価した。阪神は優勝マジック1で迎