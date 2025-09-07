阪神は７日の広島戦（甲子園）に２―０で勝利し、２年ぶりとなるリーグ制覇が決定した。９月７日の優勝決定は１９５０年の２リーグ分立以降では最速となるＮＰＢ新記録。１９９０年の巨人（９月８日）のレコードを２５年ぶりに塗り替えた。藤川球児監督（４５）は球団史上初となる指揮官就任１年目でのペナント制覇。４万２６４９人の大観衆が見守る中、聖地・甲子園のグラウンドで計５度胴上げで宙を舞い、球団創設９０周年の