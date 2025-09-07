巨人・横川凱投手（２５）が７日の中日戦（バンテリン）に先発し、押し出し四球で追加点を許し、５回途中６安打２失点で降板した。チームは６―３で勝利したが、課題が残るマウンドとなった。３点リードの５回に先頭・辻本の二塁打や四球などで無死満塁のピンチを招き、フルカウントまで粘られて押し出しで得点を献上した。阿部監督からは降板を命じられ、無死満塁のまま２番手の船迫にマウンドを譲った。５回を投げ切れず、