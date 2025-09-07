◆ＪＥＲＡセ・リーグ阪神２ー０広島（７日・甲子園）今季のセ・リーグで主力の長期離脱がなかったのは阪神だけだった。ここまで大きくバランスを崩すアクシデントがなく戦えた。だが、プロ野球はそれも含めて勝負。「けが人が出たから」というのは負けチームの言い訳に過ぎない。コンディショニングの大切さを１、２軍を通して意識させた藤川監督のマネジメントの勝利と言える。クローザー出身の監督だけあって、体調管理を