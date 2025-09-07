◆ＪＥＲＡセ・リーグ阪神２―０広島（７日・甲子園）藤川監督の先入観にとらわれない起用が、独走に拍車をかけたと感じる。開幕前に遊撃は小幡と木浪の一騎打ちかと思っていたが、ここに熊谷が台頭してきた。近年は代走の切り札のイメージが強かったが、打撃も勝負強いし、身体能力を生かした守備も悪くない。選手の適材適所を見つけることで、戦力に厚みが加わった。投手陣も石井が頭部に打球を受けた直後の６月は７連敗と