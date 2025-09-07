◆ＪＥＲＡセ・リーグ阪神２―０広島（７日・甲子園）阪神の岩崎優投手が９回、藤川球児監督の現役時代の登場曲で優勝を決めるマウンドへと向かった。ＬＩＮＤＢＥＲＧの「ｅｖｅｒｙｌｉｔｔｌｅｔｈｉｎｇｅｖｅｒｙｐｒｅｃｉｏｕｓｔｈｉｎｇ」が流れると、甲子園の虎党からはざわめきが起こった。２３年の優勝時には、横田慎太郎さんの登場曲だった、ゆずの「栄光の架橋」を使用した守護神。またも粋な演出