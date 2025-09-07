◆ＹＢＣルヴァン杯準々決勝第２戦川崎―浦和（７日・Ｕ等々力）第１戦（３日）は１―１のドロー。この日の第２戦は９０分を終え、２―２で試合は延長戦に突入した。前半１５分、川崎はＭＦ脇坂が浦和ＤＦボザに倒され、ＰＫを獲得。これを１８分にＦＷエリソンが左足で決めて先制した。後半２６分には、公式戦４戦５発と好調のＦＷ伊藤が相手に倒され、ゴール前でＦＫを得る。脇坂が右足で直接狙うも、これはゴール左のポ