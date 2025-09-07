◆ＪＥＲＡセ・リーグ阪神２―０広島（７日・甲子園）広島は４連敗で今季ワーストの借金１２に沈んだ。昨年も巨人に目の前で優勝を決められ、新井監督は「２年連続はね（阻止したい）」と語っていたが、今季も阪神の胴上げを見せられた。先発のアドゥワが毎回のようにピンチを招きながら、４回まで１失点。試合をつくったものの、打線が阪神の投手陣に苦戦した。５回先頭の石原が頭部への死球。才木が危険球退場でマウンドを