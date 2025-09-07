⾦城碧海、河野純喜 金城碧海(JO1)が、韓国の有望なデザイナーが最新コレクションを発表する大規模ファッションイベント『SEOUL FASHION WEEK』の最終日、メイン会場である東大門デザインプラザ(DDP)で行われたARTS DE BASE×PEGLEGのショーに登場し、初のランウェイデビューを飾った。【写真】ランウェイデビューを飾ったJO1金城碧海とブルーカーペットにサプライズ登場した河野純喜今年で25周年の本イベン