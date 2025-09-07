◆明治安田生命Ｊ３リーグ第２６節金沢２―１ＦＣ大阪（７日、金沢ゴーゴーカレースタジアム）４位のＦＣ大阪は、１―２でツエーゲン金沢に敗れた。２連敗で、４戦勝ちなしとなった。序盤は早いパス回しからチャンスを作ったが、決めることが出来ず、前半２１分にはＦＫからこぼれ球を押し込まれて先制を許すと、同３６分には味方ＤＦが交錯して転倒。フリーになった相手ＦＷに追加点を許した。後半１９分にはＣＫの流れから