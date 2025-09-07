巨人は今季１２６試合目で優勝の可能性が消滅した。阿部慎之助監督は就任１年目からのリーグ連覇を逃した。今季はマルティネスや甲斐、田中将らを補強して迎えた。開幕前に丸が右大腿（だいたい）二頭筋筋損傷で離脱。それでも開幕３月２８日・ヤクルト戦は５点差をひっくり返すサヨナラ勝ちでスタートを切るなど、３、４月を１５勝１１敗１分けの首位で終えた。だが、主砲の岡本が５月６日・阪神戦で左肘じん帯を損傷し、長期