◆ＪＥＲＡセ・リーグ阪神２―０広島（７日・甲子園）優勝マジック１としていた阪神が７日、２０２３年以来、２年ぶり１１度目（１リーグ時代４度を含む）のリーグ優勝を決めた。９０年の巨人の９月８日を上回る２リーグ史上最速でのＶ決定。就任１年目の藤川球児監督（４５）は球団創設９０周年で初めて新人指揮官としてリーグ制覇を成し遂げた。阪神は２回、高寺の左犠飛で先制。６回は近本の中犠飛で加点した。先発の才