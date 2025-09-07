台風15号の影響により今月5日、牧之原市で発生した突風について、気象庁は7日「竜巻であった」と発表しました。牧之原市では5日、突風により住宅の全壊・半壊が108棟、一部損壊が936棟、けが人74人の被害が出ました。気象庁が6日から現地調査をした結果、「突風は竜巻であった」と発表しました。また7日、鈴木知事が被災地を視察しました。（牧之原市 杉本市長）「また困ったことがあったら言ってください」（住民）「やってもやっ