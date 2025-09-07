◇セ・リーグ阪神２―０広島（2025年9月7日甲子園）2点リードの9回マウンドに岩崎優投手（34）がマウンドに上がった。その登場曲は藤川球児監督が現役時代に登場曲として使用していたLINDBERGの「every little thing every precious thing」。甲子園は興奮のるつぼと化した。岩崎は2年前の9回登板時には急逝した元チームメート横田慎太郎さんの登場曲「栄光への架け橋」を流し、スタンドは大合唱した。この日も粋な