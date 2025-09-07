プロ野球のセントラル・リーグは７日、優勝へのマジックナンバーを「１」としていた阪神タイガースが甲子園球場（兵庫県西宮市）で、広島東洋カープを２―０で破り、２年ぶり７度目（１リーグ時代を含めると１１度目）の優勝を決めた。２リーグ分立後では、読売巨人軍が１９９０年に記録した９月８日を更新するセ、パシフィック両リーグ史上最速優勝。阪神は球団創設９０周年の節目を飾った。就任１年目の藤川球児監督（４５）