ロックバンドLINDBERG（リンドバーグ）のボーカル渡瀬マキ（56）が阪神優勝を祝福した。藤川球児監督（45）が現役時代に登場曲として使用した「every little thing every precious thing」を歌い、20年の引退セレモニーでは花束贈呈を行った渡瀬は「藤川球児監督になってからの快進撃!!すごい！！！強い！！！」と大興奮。「開幕戦でお会いした時、『藤川監督の胴上げ楽しみにしてます！』とお伝えしましたが、こんなにすぐに実現