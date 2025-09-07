三重県知事選挙は7日に投開票が行われ、無所属で現職の一見勝之さん（62）が、いずれも無所属・新人の伊藤昌志さん（55）と石川剛さん（51）を破って、当選確実となりました。当確の報を受けた一見さんは7日夜、津市で支持者らを前に「防災対策や子ども政策、人口減少対策に取り組んできた。これからは南海トラフ地震に特化した条例づくりをめざしたい」などと抱負を語りました。