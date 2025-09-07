私（ヒマリ）はパパとママと3人暮らしです。昨年の秋から、同級生のユウキと付き合っています。ユウキはサッカー部に入っていて土日も試合や練習のことが多く、まだ初デートには至っていません。でもユウキは部活を頑張っているし、わがままは言わずに応援していました。高校2年生になって、ようやく時間が合った私たちは念願の初デート！しかもユウキが全部奢ってくれたのです。楽しくて、嬉しくて、私がウキウキで家に帰ると、