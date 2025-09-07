¥·¥ç¡¼¥±¡¼¥¹¤ò»Ø¤µ¤·¡Ä43ºÐ¿Íµ¤½÷Í¥¤¬15Ç¯Á°¤ËÈ¯Çä¤·¤¿¼«¿È¤Î?¥Õ¥¡¡¼¥¹¥È¼Ì¿¿½¸?¤È¤ÎÁø¶ø¤òÊó¹ð¤·¡¢È¿¶Á¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£¡Ö¤Þ¤ó¤À¤é¤±Âç¹¥¤­¡×¤ÈÄÖ¤Ã¤Æ¥³¥ì¥¯¥¿¡¼¥º¥¢¥¤¥Æ¥à¤Ê¤É¤â°·¤¦Âç·¿¸Å½ñÅ¹¤òË¬¤ì¤¿¤³¤È¤ò¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤ËÅê¹Æ¤·¤¿¤Î¤ÏÃæÂ¼¤æ¤ê¡£Â³¤±¤Æ¡¢Å¹Æâ¤ÎÄÄÎó¥±¡¼¥¹¤ÎÁ°¤Ç»Ø¤ò»Ø¤¹¼Ì¿¿¤È¤È¤â¤Ë¡Ö²û¤«¤·¤Î¼«Ê¬¤Î¼Ì¿¿½¸È¯¸«¡Ä¡×¤È»×¤ï¤Ì½Ð²ñ¤¤¤¬¤¢¤Ã¤¿¤³¤È¤òÅÁ¤¨¤¿¡£ÃæÂ¼¤¬»Ø¤µ¤¹Êý¸þ¤Ë¤Ï2010Ç¯È¯Çä¤Î¥Õ¥¡¡¼¥¹