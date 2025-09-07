7日、阪神タイガースは広島カープに勝利し、2年ぶりのリーグ優勝を史上最速で果たしました。就任1年目の藤川球児監督は新人監督として初の栄光を勝ち取りました。▼大阪・道頓堀は厳戒態勢阪神タイガースの優勝に備え、きょうは大阪・道頓堀では大阪府警が約1000人態勢が警戒にあたっています。大阪府の吉村洋文知事は自身のXで「【お願い】阪神勝利。マジック1。もし、明日、阪神タイガースが優勝しても、道頓堀川には飛